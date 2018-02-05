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مالي: الجيش يحظر الدراجات النارية فى الوسط والشمال

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 2 دقيقتين
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قرر الجيش المالي حظر تنقل الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة، وهي آليات يستخدمها عادة عناصر التنظيمات المسلحة في العديد من مناطق وسط البلاد، وشمالها.

ويأتى هذا القرار بعد إعلان الجيش السبت مقتل ثلاثة مسلحين فى دائرة أسنغو والاستيلاء على درجات نارية، وأسلحة خفيفة.

وقال مسؤول محلي في المنطقة  “إن مسلحين قتلوا أربعة مدنيين على الأقل في بلدة تالاياتي” في منطقة غاو، لافتا أيضا إلى مقتل عدد غير محدد من “مقاتلي مجموعة مسلحة”.

وقال الجيش إن “على القوافل الإنسانية أو أي قوافل أخرى محددة أن تحصل على إذن القيادة العسكرية في المنطقة لضمان مواكبتها”، موضحا أن أي مخالف “سيتم التعامل معه كهدف عسكري”.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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