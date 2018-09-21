مالي.. الخارجية الآمريكية تتطلع لنتفيد اتفاق الجزائر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يتطلع باهتمام إلى التنفيذ التام لاتفاق السلم بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم السلام في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل.

و أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في رسالة نشرتها اليوم الجمعة وزارة الخارجية الآمريكية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لاستقلال مالي أكد أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع مالي للتوصل الى السلم والازدهار لكل الماليين”.

وأضاف وزير الخارجية الآمريكي أن بلاده “تنتظر باهتمام التنفيذ التام لاتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة بمالي”.

وعبر بامبيو عن تضامن بلاده مع مالي مشيرا الى جهود واشنطن وباماكو “من أجل الدفع الى الامام بالأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والديمقراطية وحماية حقوق الانسان والحوكمة والنمو الاقتصادي”.

وكانت الأطراف الماليةالموقعة على اتفاق السلام بإعطاء نفس جديد لتنفيذ هذه الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى بالجزائر سنة 2015.