مالي: العثور على عشرات الجثث وسط اتهامات للجيش

اعلنت مصادر متطابقة أمس الإثنين العثور على جثث 25 شخصا، في وسط مالي، بعد سلسلة من الاعتقالات قام بها الجيش الاسبوع الماضي.

وافادت منظمة تدافع عن حقوق الرعاة الرحل في بيان لها أنه في الاسبوع الماضي وخلال “عملية للجيش المالي في بلدتي كوباكا ونانتاكا بوسط مالي تم اعتقال 25 شخصا من جماعة الفولاني”.

واضافت ان “السكان تنبهوا لاطلاق النار، وقاموا بعملية تمشيط فعثروا على ثلاث مقابر جماعية تحتوي ما مجموعه 25 جثة”.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع المالية مصطلح “تجاوزات” الجيش قائلا ان “المنطقة المعنية خطيرة، وقد فقد جنود ماليون يزورون عائلاتهم ارواحهم”، مشيرا الى وجود “ارهابيين ومسلحين مجهولين”.

وفي الاشهر الاخيرة، كثيرا ما اعترضت منظمات حقوق الانسان والسكان، على اعلان الجيش المالي “القضاء على ارهابيين” في هذه المنطقة، ونددوا بعمليات اعدام خارج نطاق القضاء.