مالي تترقب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

تترقب مالي اليوم الخميس الإعلان النهائي عن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم بوبكر كيتا، وزعيم المعارضة سومايلي سيسي.

وقالت مصادر حكومية إن الإعلان عن النتائج المؤقتة للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 12 أغسطس الجاري، والذي كان مفترضا أن يتم مساء أمس الأربعاء، قد تأجل إلى اليوم الخميس لأسباب عملية.

وقال أحد معاوني وزير الإدارة الترابية محمد أغ إرلاف، للصحافة، إن هذا الأخير “سيعلن عن النتائج الخميس”، وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإرجاء في الإعلان عن النتائج يعزى إلى تأخر تسليم تقارير نتائج مناطق تيساليت وميناكا (شمال) ونامبالا (وسط) إلى اللجنة الوطنية المركزية للنتائج.

وتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المالية كل من الرئيس المنتهية ولايته، إبراهيم أبوبكر كيتا(73 عاما) ، الذي حصل في الجولة الأولى على 41.4 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وزعيم المعارضة، سومايلا سيسي(68عاما) الذي حصد 17.8 في المائة.

و اعلن سومايلا سيسيه يوم الثلاثاء الماضي ، رفضه المسبق لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي. وسيتولى الفائز في الانتخابات, الرئاسة 4 سبتمبر المقبل .