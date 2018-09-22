مالي.. تنصيب بوبكر كيتا رئيسا لعهدة ثانية

نصب الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كايتا الذي أعيد انتخابه لعهدة ثانية تدوم خمس سنوات ، خلال حفل جرى اليوم السبت بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات .

وجرى حفل التنصيب بشارع مالي بباماكو حيث تجري كذلك احتفالات 22 سبتمبر احياء للذكرى ال58 لاستقلال مالي.

و كان الرئيس المالي (73 سنة) قد أدى اليمين الدستورية يوم 4 سبتمبر المنصرم بباماكو لعهدة ثانية.

واستلم الرئيس كايتا، الذي أعيد انتخابه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أغسطس المنصرم، مهامه كرئيس لجمهورية مالي من قبل المحكمة العليا.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 20 أغسطس المنصرم عن فوزه بالرئاسيات ب 16ر67% من الأصوات خلال الدور الثاني المنظم في 12 أغسطس مقابل 84ر32% لخصمه وزير المالية الأسبق سومايلا سيسي (68 سنة).