أصدرت السلطات المالية، مساء اليوم الخميس، النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي تشير إلى أن شوطاً ثانياً سيتم اللجوء إليه من أجل حسم السباق الرئاسي.

وتشير هذه النتائج إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا قد حل في المرتبة الأولى بنسبة 41,42 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما جاء في المرتبة الثانية زعيم المعارضة سوميلا سيسي بنسبة 17,8 في المائة.

ما يعني أن الرجلين سيتواجهان في شوط ثان سيكون حاسماً، وهو تكرار للشوط الثاني الذي حسمت به الانتخابات الرئاسية السابقة (2013) والذي حقق فيه كيتا نصراً ساحقاً بنسبة تجاوزت السبعين في المائة.

وستشهد الأيام المقبلة إقامة تحالفات من شأنها أن تحسم السباق، خاصة وأنه قد جاء في المرتبة الثالثة رجل الأعمال وبرون الذهب أليون ديالو بنسبة 7,95 في المائة، يليه بفارق ضئيل عالم الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو ديارا بنسبة 7,46 في المائة.

وارتفعت نسبة المشاركة لتصل إلى 43,06 في المائة، ولكنها تبقى أقل من النسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية الماضية.

ومن المنتظر أن تحال هذه النتائج إلى المحكمة الدستورية التي ستفتح الباب أمام الطعون قبل البت فيها وإصدار النتائج النهائية.

وسينظم الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 12 أغسطس الجاري.

وكان 16 مرشحاً قد وحدوا موافقهم يوم الثلاثاء الماضي للوقوف في وجه ما قالوا إنها « خروقات » شابت الشوط الأول، ومن غير المستبعد أن يدعم هؤلاء المرشحين زعيم المعارضة في الشوط الثاني.