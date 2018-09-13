مالي.. عشرون قتيلا بعد سقوط شاحنة في أحد الوديان

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، إثر سقوط شاحنة في أحد الوديان، وهي تحمل على متنها عشرات الأشخاص، كانوا يشاركون في أحد المعارض بقرية “كوي” ، بحسب ما أفاد مصدر رسمي مالي.

وأوضح بيان للوزارة الأولى المالية أمس الأربعاء أن “الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 20 شخصا ونجاة 63 آخرين بفضل تدخل مصالح الإنقاذ”.

وأضاف البيان أنه “حسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن عطبا تقنيا ذا صلة بالفرامل، قد يكون وراء هذا الحادث المأساوي”.

وأكد البيان أن الحكومة المالية أرسلت على الفور فرقا للإنقاذ إلى عين المكان لتنظيم عمليات انتشال الضحايا، وتقديم المعون للناجين من الحادث.