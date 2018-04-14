مالي.. قتيل وعشرة جرحي حصيلة هجوم “تمبكتو”

لقي جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي مصرعه اليوم السبت، وجرح نحو عشرة آخرين، في هجوم استهدف معسكرا للقوات الأممية في تمبكتو شمالي البلاد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على تويتر “مقتل جندي من الخوذ الزرقاء في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، وجرح نحو عشرة اشخاص”.

وكانت البعثة أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض معسكرها في تمبكتو لهجوم “كبير وواسع النطاق” استخدمت فيه “قذائف الهاون” و”سيارة مفخخة يقودها انتحاري”.

وحسب ما نقل مراسل صحراء ميديا في الشمال المالي، عن مصادر محلية فإن الهجوم استهدف معسكرا مشتركا لقوات “برخان” الفرنسية، وقوات “منيسما” الأممية.

وأفادت المصادر أن سيارتين مفخختين حاولتا خلال الاشتباك، الدخول إلى المعسكر المشترك بمطار تمبكتو، قبل أن يتم تفجيرهما.