مالي.. قذائف تستهدف مدينة كيدال خلال الانتخابات

قال أوليفر سالجادور، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، إن مسلحين أطلقوا عشر قذائف مورتر حول مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي.

وقال سالجادورإن إحدى هذه القذائف انفجر قرب مركز اقتراع في انتخابات الرئاسة التي بدأت في مالي اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي قتلى لكن جرى تعليق التصويت مؤقتا بعد وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي استهدف أيضا القاعدة التي تضم بعثة الأمم المتحدة.