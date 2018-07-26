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مالي.. مسلحون يغلقون “تمبكتو” احتجاجا على الوضع الأمني

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 ساعة
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قال مسؤولون إن محتجين مسلحين من العرب في مالي، أطلقوا النار في الهواء وأحرقوا إطارات ومركبات في تمبكتو أمس الأربعاء مغلقين المدينة الصحراوية قبل أيام من انتخابات ي ينظر إليها على أنها اختبار للاستقرار في أنحاء البلاد.

ويحتج الشبان العرب، ومعظمهم من صغار التجار، على تدهور الوضع الأمني في شمال مالي، واعتبر عمدة المدينة أن “الأمر يبعث على الأسي”

وينتشر في شمالي مالي عنف الجماعات المسلحة وانفصاليي الطوارق، ويسود توتر بين العشائر منذ سيطرة جماعات مسلحة على بعض أنحاء المنطقة عام 2012.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع مصابين، ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في البلد الواقع في غرب أفريقيا يوم الأحد المقبل.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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