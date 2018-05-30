مالي.. مطالبة أممية بدعم قوة الساحل

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، المانحين بتقديم مزيد من الدعم لقوة مجموعة دول الساحل الخمس.

جاءت تصريحات جوتيريش، خلال زيارة بدأها اليوم لمالي من أجل تفقد قوات بعثة المنظمة الدولية في البلاد.

وسمحت ندوة دولية رفيعة المستوى حول منطقة الساحل، انعقدت في بروكسيل، فبراير الماضي، بجمع غلاف مالي قدره 414 مليون أورو لدعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، قصد محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.

وقال جوتيريش عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المالي، سوميلو بوباي مايجا “ينبغي للمجتمع الدولي أن يدرك ضرورة تزويد دول الساحل الخمس بالدعم الذي يمكن التنبؤ به”.

ووصل المسؤول الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى مالي، لتفقد قوات بعثة المنظمة الدولية، ووضع أكاليل الزهور إحياء لذكرى مقتل نحو 170 عسكريا من قوة حفظ السلام في مالي منذ عام 2013.