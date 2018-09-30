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مالي.. مقتل عنصرين من الجيش في كمين

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 ساعة
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قتل اثنان من عناصر الجيش المالي، وجرح اثنان آخرين، اليوم الأحد، في كمين استهدف وحدة من الجيش كانت ترافق حافلات نقل مدنية.

وقالت مصادر محلية في مالي، لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة، إن وحدة من الجيش كانت ترافق حافلات تقل مدنيين من مدينة غاو إلى العاصمة باماكو، تعرضت لكمين قرب منطقة “كوسي”.

وأكدت المصادر المحلية مقتل عنصرين من الجيش، وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم مدني.

وترافق وحدات من الجيش المالي باصات نقل المدنيين في منطقة الشمال المالي بغية تأمينها من عمليات السطو التي تنفذها جماعات مسلحة من وقت لآخر.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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