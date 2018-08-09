مالي.. مقتل 11 شخصا من قبائل “الفولان” وسط البلاد

قتل 11 مدنيا على الأقل من قبائل “الفولان” في منطقة موبتي في وسط مالي بعد تعرضهم للخطف على أيدي مسلحين ، كما أعلنت مصادر محلية ، اليوم الخميس.

وقال عبد العزيز ديالو رئيس “تابيتال بولاكو”، أكبر رابطة لإتنية “الفولان”، إن “11 مدنيا من الفولان كانوا في طريقهم الى سوق سوفارا الثلاثاء حين تعضوا للخطف قرب نهر باني على أيدي عناصر ميليشيا من إتنية” الدوغون” أتوا على متن در اجات نارية”.

وأضاف “اليوم الخميس حصلنا على دليل على أن ميليشيا الصيادين أعدمتهم” ، كما أكد هذه الحصيلة مسؤول آخر في إتنية الفولان

وقال أسامة سيسيه المسؤول في رابطة “تابيتال بولاكو أفريقيا” إن “11 مدنيا من الفولاني قتلوا ، بينما كانوا في طريقهم الى سوق سوفارا التجارية”.

ويشهد وسط مالي منذ ثلاث سنوات أعمال عنف بين إتنية “الفولان”، وهم بغالبيتهم من الرعاة الرحل، وقبائل ” بامبارا “و”الدوغون”، وهم بغالبيتهم من المزارعين.