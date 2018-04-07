مالي.. مقتل 14 شخصاً حاولوا الفرار من الاعتقال

أعلن الجيش في مالي مقتل 14 معتقلا يشتبه بأنهم « إرهابيون »، لدى محاولتهم الهروب في بلدة ديورا وسط البلاد.

وأوضحت إدارة الإعلام في القوات المسلحة المالية، في بيان أمس الجمعة، أن المشتبه بهم الـ14 جرى اعتقالهم يوم الخميس، قبل تسليمهم إلى العسكريين في ديورا.

فيما قال منتخَبان محليان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن حوالي 20 مدنيا قتلوا أو اعتقلوا في ديورا، واضعين فرضية محاولة الهروب موضع الشك.

وجاء في البيان أن قيادة الجيش اتخذت كل التدابير اللازمة « لتسليط الضوء الكامل » على الحادث.

ويوم الثلاثاء الماضي، حثت منظمة “العفو الدولية” سلطات مالي على إعطاء إيضاحات حول عمليات إعدام خارج إطار القانون ارتكبت وسط البلاد، حيث تم العثور مؤخرا على ست جثث مدفونة في قبر جماعي.