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مالي.. مقتل 15 شخصا في هجوم مسلح

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 ساعتين
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قتل ما لا يقل عن 15 شخصا، اليوم السبت، إثر هجوم شنه مسلحون على  أقليم منكا على الحدود النيجرية المالية.

وقالت مصادر محلية لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة إن  جماعة من قبيلة “ابوغايتن” الموالية لأبي الوليد الصحراوي، شنت هجوما على قبلية “ادرفان” التي تقاتل بجانب القوات الفرنسية وبعض الحركات المسلحة ضد جماعة أبو الوليد.

وأضافت المصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 مدنيا “في حصيلة أولية” حسب المصادر

وتنشط عدة جماعات مسلحة منذ أكثر من عام  في أقليم منكا على الحدود المالية النيجرية.  

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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