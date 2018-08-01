مالي.. مقتل 4 عسكريين و8 مسلحين فى كمين وسط البلاد

أعلنت مصادر عسكرية وإدارية مالية مقتل أربعة عسكريين ماليين على الأقل وثمانية مسلحين أمس الثلاثاء في كمين تعرضت له بعثة لضمان أمن العمليات الانتخابية في وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري ان الحصيلة يمكن ان ترتفع لان “آليتين للجيش المالي وركابها لم يعثر عليهم بعد”.

ووقع الكمين في منطقة “سيغو” بوسط مالي حيث حصلت معظم الحوادث خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الاحد.

وقال مصدر عسكري مالي إن العسكريين المكلفين لضمان أمن العمليات خلال الدورة الانتخابية تعرضوا لهجوم “على محور يؤدي الى بلدة نامبالا”.

وذكر مصدر عسكري آخر “أنه هجوم معقد ، بعد نصب كمين للقافلة التي دافعت عن نفسها، و قتل ثمانية ارهابيين”.

واكد إداري في نامبالا أن الهجوم على القافلة أدى الى مقتل “عدد من العسكريين الماليين”.

وقالت حكومة باماكو إنه تعذر إجراء التصويت في أكثر من 700 من أصل نحو 23 الف مركز اقتراع يقع 600 منها في منطقة موبتي (وسط).

ولم تعرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي شارك فيها 24 مرشحا ، وينص القانون الانتخابي على إعلان نتائج الاقتراع الجمعة كآخر أجل .