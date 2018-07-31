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مالي.. نتائج أولية تظهر تقدم « كيتا » بفارق كبير عن منافسيه

صحراء ميديا - باماكو

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مالي تقدم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا بفارق كبير عن أقرب منافسيه زعيم المعارضة سوميلا سيسي، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنه بعد فرز 65 في المائة من مكاتب التصويت على عموم التراب المالي وفي الخارج، حصل « كيتا » على نسبة 52,3 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وأضافت أن « سيسي » حصل بدوره على نسبة 15,1 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بينما حصل عالم الفيزياء الفضائية ورجل الأعمال الشيخ موديبو ديارا على نسبة 12,6 في المائة من الأصوات.

وأظهرت هذه النتائج الأولية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 49,8 في المائة متجاوزة بذلك النسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية السابقة (2013) والتي لم تتجاوز 45 في المائة.

وما تزال هذه النتائج أولية وقابلة للتغير في أي لحظة، وذلك في انتظار اكتمال فرز النتائج.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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