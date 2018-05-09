تكررت خلال الأسابيع الأخيرة حوادث إحراق الشاحنات التي تنقل أمتعة بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي « ميونيسما »، في عمليات تبنتها جماعة « نصرة الإسلام والمسلمين » المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي مقطع فيديو تلقته « صحراء ميديا » ظهرت شاحنة تلتهمها النيران، فيما يتحدث شخص « مجهول الهوية » يهدد جميع التجار الذين يتعاملون مع بعثة الأمم المتحدة.

وقال الشخص الذي كان يتحدث بلغة « التماشق » إنه يريد أن « يبلغ جميع الأشخاص الذين ينقلون البضاعة لصالح بعثة الميونيسما أن هذا غير مقبول ومن يقدم عليه يعد ظالماً لنفسه ».

وأضاف: « نخبر هؤلاء أن كل من يعمل هذا العمل سيكون هذا مصيره إن شاء الله »، في إشارة إلى الشاحنة المحترقة في الفيديو.

وسمعت تكبيرات عندما أنهى الشخص كلامه، قبل أن يسمع دوي محركات عدد من الدراجات النارية التي يبدو أنها أصبحت وسيلة النقل المفضلة لعناصر « نصرة الإسلام والمسلمين ».

وتشير مصادر محلية إلى أن عمليات إحراق الشاحنات طالت مؤخراً ما يزيد على ست شاحنات، بينما يقدر العدد الإجمالي بالعشرات، أما الخسائر المادية فتزيد على عدة ملايين.

وقالت مصادر من داخل بعثة الأمم المتحدة لمراسل « صحراء ميديا » في شبه المنطقة إن هذه الهجمات تكبد التجار خسائر كبيرة، ولكن البعثة لا تقدم أي تعويضات.

وتنوعت أساليب الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية في شمال مالي ضد بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية والجيش المالي، ولكن وتيرة هذه الهجمات ارتفعت مؤخراً.