مالي: هجوم على قواعد عسكرية قرب الحدود الموريتانيا

شنت مجموعات مسلحة فجر اليوم الخميس هجمات متفرقة على معسكرات للجيش المالي في قريتي غوما كورا بولاية سيغو، وقرية أورو بولاية موبتي، وسط مالي.

وقال مراسل صحراء ميديا فى المنطقة إن الهجوم على قرية غوما كورا كان عند الساعة الخامسة فجرا، بينما هوجمت قرية يورو صباح اليوم .

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن أفراد الجيش المالي في غوما كورا أحد أكبر معسكرات الجيش المالي بولاية سيغو لاذوا بالفرار.

وأكد مراسل صحراء ميديا أن الهجمات توسعت مع ساعات الصباح الأولى لتصل إلى مدينة نمبالا غير بعيد من الحدود الموريتانية.

وحملت بعض المصادر المحلية مسؤولية الهجمات التى نفذت كلها على النهر ل”مسنا”، وهي جناح فلان بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين

ولم يكشف الجيش المالى لحد الساعة عن حجم الخسائر التى خلفها الهجوم على القاعدة الواقعة بين معسكر نمپالا ومعسكر جابلي.