مالي: 24 مرشحا لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة

وافقت المحكمة الدستورية في مالي على ملفات اربعة وعشرين مرشحا للتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 29 يوليو الجاري.

ورفضت والمحكمة ملفات ستة مترشحين آخرين، وذلك خلال الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين التي تمت يوم أمس الأربعاء.

وكانت المحكمة صادقت خلال الأسبوع الماضي، على 17 طلبا ورفضت 13 آخرين في إعلان مؤقت عن نتائج البث في طلبات الترشيح للانتخابات.

ومن ابرز المتنافسين في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا، وزعيم المعارضة سوماغلا سيسي.

كما ضمت للائحة النهائية للتمرشحين المقبولين أيضا الوزير السابق محمد علي باثيلي، وسيدة الأعمال دجينابا نديايي .