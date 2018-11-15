متظاهرون وسط نواكشوط يشكرون « ترامب »

نظمت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا »، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل الموريتانية، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسها بيرام ولد الداه ولد عبيدي من السجن، وتجمع المتظاهرون أمام مبنى وزارة العدل، في ظل إجراءات أمنية مشدد فرضتها وحدات من الشرطة الموريتانية التي راقبت الوقفة دون أن تتدخل.

وسبق للشرطة الموريتانية أن استخدمت القوة في أكثر من مرة لتفريق وقفات احتجاجية منظمة من طرف « إيرا »، وذلك بحجة أنها « غير مرخصة ».

وردد المتظاهرون شعارات خلال الوقفة من ضمنها شعار « شكرا ترامب »، وشكرا « الولايات المتحدة »، معتبرين أن قرار الإدارة الأمريكية بشطب موريتانيا من اتفاقية « أغوا »، كان وراء عدم قمع الشرطة للوقفة.

وأضاف المحتجون أن سعي السلطات الموريتانية، للعودة إلى الاتفاقية حدا بها إلى عدم التدخل لتفريق المتظاهرين، لكي تبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية، بأنها تحترم حقوق الانسان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت حرمان موريتانيا من المزايا الاقتصادية المترتبة على اتفاقية « أغوا » تجمع الولايات المتحدة ببعض الدول الأفريقية.

وبررت الإدارة الأمريكية قرارها حرمان موريتانيا من « أغوا » بعد بذل السلطات الموريتانية ما يكفي من الجهود للقضاء على الرق في البلاد.