مجلس إدارة “سنيم” يصادق على تعيين مدير جديد

صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” اليوم الخميس، على مقترح الحكومة الموريتانية بتعيين حسنه ولد إعل مديرا عاما لشركة “اسنيم”.

وكانت وزارة البترول والطاقة وجهت أمس الأربعاء، رسالة إلى مجلس إدارة الشركة، تتضمن اقتراح الحكومة تعيين ولد أعل مديرا عاما للشركة .

وبعد المصادقة على مقترح الحكومة، يخلف ولد أعل في هذا المنصب محمد سالم ولد البشير، الذي قضي عدة سنوات مديرا للشركة المنجمية، قبل أن يتم تعيينه على رأس الحكومة الموريتانية مؤخرا.

وكان حسن ولد أعل يدير قبل تعيينه ميناء نواكشوط (الصداقة)، وسبق له أن تولي إدارة الشركة الموريتانية للطيران، كما شغل منصب وزير الصيد في إحدى حكومات الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.