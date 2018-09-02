محاضر: تفاوت في نسبة المشاركة.. من 90٪ إلى 20٪

حصلت « صحراء ميديا » على محاضر التصويت في بعض المكاتب التي تمت مركزتها لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد أظهرت هذه المحاضر نسبة مشاركة كبيرة تجاوزت في بعض الأحيان 90 في المائة

وبحسب المحاضر التي حصلت عليها « صحراء ميديا » من عند لجنة الانتخابات، فإن نسبة المشاركة وصلت 96,7 في المائة في المكتب رقم 2 بمركز « مدرسة جكنيايه »، التابع لبلدية « حاسي اتيل » في مقاطعة النعمة بالحوض الشرقي.

وكان عدد المسجلين في المكتب 122 ناخباً، صوت منهم 118، من ضمنهم 96 ناخباً صوتوا لصالح الحزب الحاكم، و15 صوتوا لصالح حزب التحالف الشعبي التقدمي، وكان عدد البطاقات اللاغية في هذا المكتب قد وصل إلى 5 أصوات، مع صوت واحد محايد.

من جهة أخرى أظهرت المحاضر أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 21,4 في المائة في المكتب رقم 15 في مركز القوات المسلحة وقوات الأمن رقم 2، في مدينة النعمة، ويصل عدد المسجلين فيه 349 ناخباً، صوت منهم 75 فقط.

ووصل عدد البطاقات اللاغية في هذا المكتب إلى 10 بطاقات، فيما حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على 19 صوتاً، وحل خلفه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » بالحصول على 14 صوتاً.