“محمد” أصبح من أكثر الأسماء شيوعا في أوروبا

توقع خبراء أوروبيون أن يصبح اسم “محمد” واحدا من عشرة أسماء، هي الأكثر شيوعا في دول أوروبية عديدة، خلال ثلاث سنوات فقط.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن “جمعية اللغة الألمانية”، فإن الانتشار الواسع لاسم “محمد” يعود إلى دخول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد، عام 2015، فضلا عن تزايد عدد السكان.

ووفق إحصائية جديدة نشرها “مجمع اللغة الألمانية”، فقد قفز اسم “محمد” من المرتبة السابعة والتسعين، إلى المرتبة السادسة والعشرين، ومن المرجح أن يواصل تقدمه، خلال السنوات المقبلة.

وفي بريطانيا، حل اسم “محمد” في المركز الثاني بين الأسماء الأكثر شيوعا في المملكة، خلال العام الماضي، بعد اسم “أوليفر” الذي حل في الصدارة.

أما في النمسا فقد تقدم اسم “محمد” من المركز الخامس، إلى الثالث، في قائمة من يولدون في العاصمة فيينا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بأن الإحصاءات لا تأخذ بعين الاعتبار اسم “محمد” الذي كتب في سجل كثيرين بطرق وصيغ مختلفة مثل Mohamad” – “Mohamed” – ” “Mehmet”.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل“