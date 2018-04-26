يحل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت المقبل، في مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، للمشاركة في قمة رؤساء وقادة دول حوض الكونغو، بصفته « ضيفاً خاصاً » على القمة.

ويعد هذا هو أول سفر خارجي يقوم به العاهل المغربي منذ عودته إلأى بلاده من رحلة علاجية قادته إلى فرنسا، خضع خلالها لعملية جراحية.

وأعلنت الرئاسة الكونغولية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الأفريقية « أ ب ا » أن الملك محمد السادس سيكون ضيف الشرف خلال هذه القمة،

وأشارت الوكالة إلى أن شوارع العاصمة برازافيل رفعت فيها لافتات وصور وملصقات تعلن زيارة العاهل المغربي لجمهورية الكونغو.

وتنعقد هذه القمة الإقليمية لأول مرة، والهدف منها هو تفعيل « الصندوق الأزرق لحوض الكونغو »، تماشياً مع إعلان مراكش الذي صدر عقب قمة المناخ، وفق ما ورد في بيان الرئاسة الكونغولية.