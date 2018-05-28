محمد السادس يأمر بإقامة مستشفى طبي فى غزة

أعطى العاهل المغربي محمد السادس تعليمات للقوات المسلحة الملكية، من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي بقطاع غزّة على الأراضي الفلسطينية.

وتهدف المبادرة الملكية المذكورة، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى توفير الرعاية اللازمة للجرحى والمدنيّين المصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

يذكر أن مسيرات العودة والمظاهرات، التي اندلعت، احتجاجا على قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، خلفت أعدادا من الجرحى في قطاع غزة يفوق عددهم جرحى عدوان 2014 على القطاع، ما دفع هيآت أميمة لطلب المساعدة الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية، التي يعيشها القطاع.