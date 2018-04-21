محمد السادس يسلم السفير المغربي فى موريتانيا أوراق اعتماده

سلم العاهل المغربي محمد السادس أمس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط السفير المغربي الجديد فى موريتانيا حميد شبار أوراق اعتماده.

ويعتبر شبار من أكثر الأسماء الديبلوماسية المغربية قربا من ملف الصحراء، حيث شغل مهمة مستشار بوزارة الداخلية مكلفا بمتابعة ملف الصحراء على مستوى منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن كونه عضوا في اللجنة التي وضعت مشروع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، المقدم للأمم المتحدة في أبريل 2007، كما تولى لفترة مهمة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (مينورسو).

وحصل حميد شبار، متزوج وأب لثلاثة أبناء، على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية تخصص العلاقات الدولية من جامعة بروكسيل.

وقد شغل شبار أيضا مناصب أخرى، من بينها سفير فوق العادة بدرجة وزير مفوض، الممثل الدائم المساعد للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، و سفيرا سابقا للمغرب بغانا وواليا على جهة وادي الذهب الكويرة وواليا مديرا للتعاون الدولي بوزارة الداخلية.