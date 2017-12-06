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محمد المختار ولد أباه: نقل السفارة الأمريكية للقدس احتقار للمسلمين


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 6 ديسمبر 2017 - 09:36



الدكتور محمد المختار ولد أباه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
الدكتور محمد المختار ولد أباه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

 
قال رئيس جامعة شنقيط العصرية الدكتور محمد المختار ولد اباه إن محاولة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمركية بإسرائيل إلى القدس احتقار لمليار ونصف من الملسمين، واصفا القرار بأنه تحد كبير لقادة العالم الذين استنكروا الخطوة بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس جامعة نواكشوط أن  القرار ينذر بتداعيات كبيرة في جميع دول العالم الاسلامي ، ويناقض السلم والعدل الدوليين ويحول دون حل المشاكل العالقة في المنطقة.

وأشار إلى أنه  يخالف ما تتحمله الولايات المتحدة نفسها؛ كونها تحتكر الوساطة بين الفلسطينين والكيان الصهوني، معتبرا  أن الساعين وراء هذا القرار يجهلون مكانة القدس عند عامة المسلمين، لكونها واحدة من أقدس المدن وأعرقها في التاريخ.

وأوضح أن القدس هي مهد الأديان ومهجر الأنبياء، وتحتضن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى وصاحب المكانة كبرى في وجدان المسملين على اختلاف أعراقهم وتباين مشاربهم.


الكلمات المفتاحية : اسرائيل, القدس, امريكا
 
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