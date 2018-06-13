مداخيل السنغال من الغاز تصل 150 مليار دولار

كشف المدير العام لشركة نفط السنغال “بتروسين”، مامادو فايأمس خلال الحوار الوطني لتدبير مداخيل النفط والغاز، أن استغلال حقلي الغاز “إس إن أو 1” وحقل غاز السلحفاة الكبير، سيوفر مداخيل إجمالية بأزيد من 150 مليار دولار ونفقات بحوالي 60 مليار دولار.

وتتراوح حصة الدولة السنغالية بما في ذلك حصة شركة بتروسين ما بين 52 و66 في المائة من الأرباح على مدى ثلاثين

وكان الرئيس الرئيس السنغالي، ماكي صال،قال خلال الحوار الوطني لتدبير مداخيل النفط والغاز إن “الاستغلال الأمثل للموارد النفطية والغازية للسنغال، يتطلب كفاءات عالية، وصارمة، تكون مشبعة بالشفافية والحكامة الجيدة”.

وأضاف صال إن إنشاء معهد وطني للنفط والغاز، سيمكن من “تكوين كفاءات متخصصة في تسيير مشاريع بترولية ناجحة”، مشيرا إلى أنه في ذات الإطار يأتي “إنشاء لجنة للتوجيه الاستراتيجي، من أهدافها تنسيق المبادرات، واقتراح استراتيجية وطنية لاستغلال النفط والغاز”.

وأطلقت السنغال أمس الثلاثاء المشاروات الوطنية حول “استغلال المصادر البترولية والغازية” بمشاركة وزراء ورؤساء أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، وزعماء دينيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.