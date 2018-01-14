مدرب المنتخب الموريتاني: خسارتنا من المغرب منطقية

قال كوريتيان مارتينز، مدرب موريتانيا، إن الخسارة أمام المغرب برباعية نظيفية، في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين، كانت منطقية لفارق الخبرة والمستوى بين المنتخبين.

وتابع في تصريح تليفزيوني “واجهنا منتخبا قويا، وقفنا الند للند أمامه، بفضل الخطة التي لعبنا بها، قبل أن تتلقى شباكنا 4 أهداف في الشوط الثاني”.

وأضاف “المنتخب المغربي يضم مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بتجربة وخبرة، لذلك لن ألوم لاعبي فريقي، لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا طيلة المباراة”.

وحول أسلوبه الدفاعي في المباراة، قال “حاولت الحد من خطورة لاعبي المنتخب المغربي، وعدم ترك المساحات لهم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومباغتتهم بهدف، لكننا لم ننجح”.