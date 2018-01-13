مدرب موريتانيا: الأفضلية للمغرب ولن نرفع الراية البيضاء

قال مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون” كورينتان مارتينس أمس الجمعة إن المنتخب المغربي يملك الأفضلية فى مباراة اليوم ، لكونه يلعب على أرضه، لكن ذلك لا يعني أن فريقه سيرفع الراية البيضاء.

وأكد المدرب الفرنسي خلال ندوة صحفية أن الهدف هو تحقيق الفوز في أول مباراة، لتحقيق ظهور مميز فى بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين.

وأشار إلى أهمية تحقيق نتيجة تجعل الموريتانيين فخورين بفريقهم الوطني، موضحاً أنه قام بتحضيرات مكثفة لضمان أفضل مشاركة للفريق في هذه البطولة.

من جانبه عبر القائد باقا يوقو موسى عن سعادة اللاعبين بحمل القميص الوطني ودفاعهم عنه، داعياً كل الموريتانيين إلى مؤازرتهم في هذه البطولة من أجل تمثيل البلاد بأفضل طريقة ممكنة.