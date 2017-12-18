مدير الأمن يكشف عن المقاربة الأمنية للسلطات فى موريتانيا





كشف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت عن المقاربة الأمنية التى اتخذتها السلطات الموريتانية ، لتوفير الأمن ومكافحة المخدرات والهجرة السرية.



وقال الفريق ولد مكت خلال حفل للاحتفال بعيد الشرطة العربية إن الأمن اعتقل 414 متهما بتجارة المخدرات ، بينهم 81 أجنبيا .



وأوضح الفريق أنه تمت مصادرة حوالي 605 كغ من الحشيش ، و17500 من الأقراص والحبوب المخدرة ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4951 اجنبيا ، وأعيدوا إلى بلدانهم ، حسب تعبيره.

واحتفلت الشرطة الموريتانية اليوم بعيد الشرطة العربية ، الذى يصادف 18 من شهر ديسمبر من كل سنة.