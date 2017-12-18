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مدير الأمن يكشف عن المقاربة الأمنية للسلطات فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 13:57



مدير الأمن يكشف عن المقاربة الأمنية للسلطات فى موريتانيا

 
كشف  المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت عن المقاربة الأمنية التى اتخذتها السلطات الموريتانية ، لتوفير الأمن ومكافحة المخدرات والهجرة السرية.

وقال الفريق ولد مكت خلال حفل للاحتفال بعيد الشرطة العربية إن الأمن اعتقل 414 متهما بتجارة المخدرات ، بينهم 81 أجنبيا .

وأوضح الفريق أنه تمت مصادرة حوالي 605 كغ من الحشيش ، و17500 من الأقراص والحبوب المخدرة ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4951 اجنبيا ، وأعيدوا إلى بلدانهم ، حسب تعبيره.
واحتفلت الشرطة الموريتانية اليوم بعيد الشرطة العربية ، الذى يصادف 18 من شهر ديسمبر من كل سنة.


الكلمات المفتاحية : الأمن, الشرطة, عيد, موريتانيا, ولد مكت
 
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