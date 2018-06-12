مسؤول: هناك 17 ألف موريتاني يعيشون في الكونغو

قال المستشار المكلف بالشؤون القانونية في الرئاسة الكونغولية، إن بلاده تحتضن أكثر من 17 ألف موريتاتي، موزعين على العاصمة ابرازافيل، وعدة مدن أخري داخل البلاد.

وأضاف المسؤول الكونغولي الذي ألتقي اليوم الاثنين، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن هذه الجالية تساهم في تعزيز العلاقة بين البلدين.

وأكد في تصريح له بعيد اللقاء، أن الرئيس الكونغولي دنيسا سونغيسو، طلب منه الذهاب الى موريتانيا من أجل العمل على تقوية هذه الروابط، وتعزيزها أكثر.

وأشار إلى أن موريتانيا ستحتضن خلال بضعة ايام القمة الإفريقية ال 31 و سيكون الأفارقة جميعا في نواكشوط عاصمة افريفيا برمتها، مؤكدا مشاركة الرئيس دنيسا سونغيسو في قمة نواكشوط.