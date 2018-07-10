مساعدات أوروبية لدول الساحل بقيمة 191 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوربية للمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 191 مليون يورو لعدد من دول الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للحد من آثار الجفاف.

وقالت المفوضية إن المساعدات ستوزع على الدول حسب مستوى التضرر من الجفاف، إذ ستحصل موريتانيا على 11,4 مليون يورو، بوركينافاسو 11,1 مليون يورو، تشاد 40,2 مليون يورو، الكاميرون 13’9 مليون يورو، مالي 35,3 مليون يورو، النيجر 32,2 مليون يورو، نيجيريا 35,3 مليون، وأخيراً ستحصل السنغال على مبلغ مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت المفوضية أنها ستخصص مبلغ 10.8 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع إقليمية تدخل في السياق ذاته المتعلق بدعم مبادرات الحد من مخاطر الكوارث التي يمكن أن تساعد السكان على الاستعداد بشكل أفضل للأخطار الطبيعية.

وقالت المفوضية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني إن الوضع الإنساني « هش » في منطقة الساحل التي تعد من بين أفقر المناطق في العالم، وفق نص التقرير.

وأضاف التقرير الأوروبي أنه يحتاج ما يقارب 11.8 مليون شخص في جميع أنحاء البلدان الثمانية في المنطقة إلى مساعدة غذائية فورية لتجنب مواجهة الجوع الحاد.

وأكد أن النساء والأطفال هم « الأكثر تضرراً » من موجة الجفاف، بينما يعاني ما يصل إلى 4 ملايين طفل من « خطر سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلىّ علاج منقذ للحياة »، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، على حد تعبير المفوضية الأوروبية.