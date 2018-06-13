مستشفى ميداني مغربي يبدأ العمل في قطاع غزة

بدأ المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، في تقديم خدماته الطبية والعلاجية لفائدة المرضى والمصابين من أهالي القطاع.

وشرعت الوحدة الطبية التابعة للمستشفى في استقبال المرضى وتشخيص حالاتهم الصحية في مختلف التخصصات الطبية حسب احتياجات ساكنة غزة.

وقال العقيد أحمد بونعيم، الطبيب الرئيسي للمستشفى، في تصريح صحفي، إن جميع الأطقم الطبية “جاهزة لتقديم خدمات طبية ذات جودة”، لفائدة المصابين والمرضى وكذا الحالات المستعجلة، في جميع التخصصات المطلوبة.

وأضاف أحمد بونعيم، أن الفريق الطبي والجراحي “سيضطلع بدوره من أجل إيفاء متطلبات المرضى بكل ما يحتاجونه من تشخيص طبي وفحص دقيق وأدوية ضرورية”، مشددا على أن “هدفنا هو إنجاح مهمتنا الإنسانية على كافة المستويات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية” حسب تعبير بونعيم.

ووصل المستشفى الميداني المغربي وطواقمه الطبية إلى قطاع غزة، مساء الجمعة، عبر معبر رفح البري، ضمن قافلة مساعدات إنسانية أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 29 مايو الماضي، لمساعدة الشعب الفلسطيني.