ثقافة وفن

مسرحيون موريتانيون يتهكمون على الواقع من خلال “بريد”

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 7 ساعات
0

احتضنت قاعة العروض بالمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، مساء أمس الخميس، عرضا مسرحيا لجمعية المسرحيين الموريتانيين تحت عنوان “بريد”.

العرض الجديد ـ حسب القائمين عليه ـ يدخل في إطار برنامج جمعية المسرحيين الموريتانيين، الذي يتضمن عدة انشطة، محلية وخارجية سنوية، بهدف النضهوض بالمسرح.

تغيير قاعدة الوحدة النقدية، ونتائج المنتخب الموريتاني في بطولة “الشان”، وواقع الفضاء السمعي البصري، شكلت مادة العرض، بالاضافة إلى العادات والمسلكيات الإجتماعية، مع حضور للسياسة،ومواضيع أخري رصدها العرض المسرحي،باسلوب كوميدي ساخر، يذهب لدرجة التهكم.

لغة العرض كانت خليطا بين اللهجة الحسانية المحلية، واللغة العربية الفصحي، وبلغت مدته خمسة واربعون دقيقة.

تم تقديم العرض المسرحي في إطار تعاون بين جمعية المسرحيين الموريتانيين، والمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، وحضره عدد من المهتمين بالمسرح، والمجال الثقافي عموما في موريتانيا.

 

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 4 أسابيع
0

موريتانيا: “اللسان العربي” يناقش الدخيل على العربية

منذ 4 أسابيع
0

صدور ثلاثة دواوين دفعة واحدة لشاعر موريتاني

15 يناير، 2018
0

موريتانيا: مطالب بتصنيف “حي القديمة” بتجكجة تراثا إنسانيا

12 يناير، 2018
0

“أفريقيا الأفارقة” تجمع فنانى العالم بفاس المغربية