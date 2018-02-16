مسرحيون موريتانيون يتهكمون على الواقع من خلال “بريد”

احتضنت قاعة العروض بالمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، مساء أمس الخميس، عرضا مسرحيا لجمعية المسرحيين الموريتانيين تحت عنوان “بريد”.

العرض الجديد ـ حسب القائمين عليه ـ يدخل في إطار برنامج جمعية المسرحيين الموريتانيين، الذي يتضمن عدة انشطة، محلية وخارجية سنوية، بهدف النضهوض بالمسرح.

تغيير قاعدة الوحدة النقدية، ونتائج المنتخب الموريتاني في بطولة “الشان”، وواقع الفضاء السمعي البصري، شكلت مادة العرض، بالاضافة إلى العادات والمسلكيات الإجتماعية، مع حضور للسياسة،ومواضيع أخري رصدها العرض المسرحي،باسلوب كوميدي ساخر، يذهب لدرجة التهكم.

لغة العرض كانت خليطا بين اللهجة الحسانية المحلية، واللغة العربية الفصحي، وبلغت مدته خمسة واربعون دقيقة.

تم تقديم العرض المسرحي في إطار تعاون بين جمعية المسرحيين الموريتانيين، والمركز الثقافي المغربي بنواكشوط، وحضره عدد من المهتمين بالمسرح، والمجال الثقافي عموما في موريتانيا.