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مسعود: أخشى تزوير الانتخابات ولم أتهم النظام بذلك

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 26 دقيقة
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نفي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض مسعود ولد بلخير، ما نسب إليه في وقت سابق، حول عزم النظام تزوير الانتخابات، دون أن ينفي خشيته من ذلك.

وقال ولد بلخير في تصريح لصحراء ميديا، قبل الإدلاء بصوته في مكتب “اعدادية تفرغ زينة” بولاية نواكشوط الغربية، إنه لم يتحدث خلال الحملة عن عزم النظام تزوير الانتخابات، لكنه يخشي من تزويرها.

وأضاف رئيس حزب التحالف أن اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات المحلية والتشريعية والبلدية الحالية، يقتضي أولا الإعلان عنها، لذلك فهو سينتظر حتي إعلان النتائح لكشف موقفه منها.

ولد بلخير أكد أن ممثليه في “آمورج” شرقي البلاد رصدوا  تأخر فتح االمكاتب في هذه المقاطة، وعبر عن استغرابه من ذلك التأخر غير المبرر، معتبرا أن هذه المقاطعة ذات وزن انتخابي ولاينبغي أن تحدث فيها مثل هذه الأخطاء.

وعبر ومسعود ولد بلخير عن خشيته من تزوير الانتخابات في هذه المقاطعة مشيرا إلى أن الحزب الحاكم هو وحده القادر على ذلك.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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