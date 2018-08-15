مشروع لتزويد ثاني أكبر المدن الموريتانية بمياة الشرب

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة كيفه،شرقي موريتانيا، الحجر الأساس لمشروع تزويد هذه المدينة بالماء الصالح للشرب.

وسيزود المشروع المدينة انطلاقا من منطقة “نكط ” الواقعة على بعد 25 كيلومترا غربي المدينة ذات الكثافة السكانية المعتبرة، والتي تعاني بشكل مستمر من العطش، خاصة في فصل الصيف.

و بدأت الأشغال في مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من 16 بئرا ارتوازية في منطقة “نكط” بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مترا مكعبا، سيتم ربطها بمحطة معالجة ومنها إلى مرحلة الضخ في خزان سعته 200 متر مكعب.

وستضخ أنابيب مختلفة الأقطار المياه حتى خزان “دبي” الرئيسي عند مدخل المدينة الذي تبلغ سعته 200 متر مكعب ليتم ربطها بعد ذلك بشبكة مياه المدينة.

وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 125 مليون أوقية جديدة على نفقة ميزانية الدولة، و تستمر الأشغال فيه ستة أشهر وتنفذه الهندسة العسكرية، و سترتفع قدرة استهلاك مدينة كيفه بعد إنجاز هذا المشروع من 1245 طنا من الماء يوميا إلى 3600 طن لليوم.