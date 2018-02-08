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مصادر طلابية: إصابات فى احتجاج مطالب برفع سن المنح

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 8 دقائق
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قالت مصادر طلابية ل”صحراء ميديا” اليوم الخميس إن 15 طالبا أصيبوا ، خلال مسيرة  بنواكشوط تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتراجع عن قرار تحديد سن المنحة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة أمرت الطلاب بالتفرق لكون الاحتجاج المتجه صوب وزارة التعليم غير مرخص، وهو مارفضه الطلاب، ما دفع بالشرطة للتدخل بالهراوات و الغازات المسيلة للدموع، وفق المصادر.

وأكد الطلاب أنه لم تتم أي اعتقالات خلال التظاهرة، منددين باستخدام العنف ضدهم، فى مظاهرة يعتبرونها عادلة ، وفق تعبيرهم.

وكانت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسابيع الأخيرة، قرارا يقضي بأحقية الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما فقط، في الحصول على المنحة المالية، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق.

و أثار القرار حفيظة الطلاب الذين وصفوه بالارتجالي معتبرين أنه يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الموريتانيين، ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي جامعة العيون الاسلامية شرقي موريتانيا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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