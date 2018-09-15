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مصادر من  تواصل: نتجه لحسم بلديتي عرفات وتوجنين

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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قالت مصادر من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » إن الحزب يتجه لحسم بلديتي عرفات وتوجنين، وذلك بعد فرز أغلب مكاتب التصويت في البلديتين.

وأكدت هذه المصادر لـ « صحراء ميديا » أن الحزب يتجه أيضاً لخسارة بلديتي تيارت ودار النعيم، لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

في غضون ذلك يتجه الحزب الحاكم لحسم بلدية لكصر من أمام منافسه في الشوط الثاني حزب الطليعة الشعبية.

وتأتي هذه النتائج بناء على معطيات جمعتها خلية العمليات الانتخابية التابعة لحزب « تواصل »، انطلاقا من المحاضر التي جلابها ممثلي الحزب في مكاتب التصويت بنواكشوط.

وما تزال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عاكفة على فرز نتائج التصويت في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكاتب التصويت.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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