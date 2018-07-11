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مصرع جندي فرنسي في تحطم مروحية قرب “أبيدجان”

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 8 دقائق
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لقي جندي فرنسي مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، يوم الثلاثاء، إثر تحطم مروحية عسكرية فرنسية قرب العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري فرنسي، أن المروحية وهي من طراز غازيل، تحطمت مساء الثلاثاء في قرية “موديست” التي تبعد حوالى 10 كلم شرق ابيدجان.

وأضاف المصدر العسكري أن المروحية المحطمة تابعة للقوة الفرنسية في كوت ديفوار (أف أف سي إي) التي لديها قاعدة عسكرية كبيرة قرب مطار أبيدجان.

وأرجعت مصادر أمنية في تصريح صحفي سبب الحادث إلى ارتطام المروحية بخيوط كهربائية.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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