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مصرع جندي موريتاني فى هجوم بأفريقيا الوسطى

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 17 ساعة
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لقي جندي موريتاني مصرعه فى وسط افريقيا ، بعد هجوم تعرضت له دورية  القوات الموريتانية خارج مقر الثكنة.

وحسب مصادر “صحراء ميديا” فان القتيل برتبة ملازم أول ، ولقي مصرعه على الفور بينما جرح عدة أشخاص.

وأكد الجيش الموريتاني أن دورية من كتيبة حفظ السلام  تحتل موقعا مؤقتا في قرية تيكباري  في جمهورية وسط إفريقيا تعرضت لهجوم  فجر اليوم من طرف ميليشيات آنتي بالاكا .

وقد دامت الاشتباكات عدة ساعات ، مشيرا إلى أنه سينشر التفاصيل لاحقا.

وتتواجد القوات الموريتانية فى وسط افريقيا ، ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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