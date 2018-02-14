افريقيا

مصرع 22 طالباً في حادث سير في نيجيريا

Cheikh Med Horma منذ 44 دقيقة
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لقى 22 طالبا في المرحلة الثانوية، اليوم الأربعاء، مصرعهم في حادث سير بشع، أودى أيضاً بحياة سائق الحافلة التي كانت تقلهم.

وبحسب وكالة الأنباء الأفريقية (آبا) فإن الحادث وقع بالقرب من بلدة غايا، على بعد 50 كلم من مدينة كانو، عاصمة الشمال النيجيري.

وأضافت الوكالة أن الطلاب كانوا فى طريق العودة من الثانوية الحكومية فى ولاية بوتشي، متوجهين إلى مدينة كانو فى رحلة مدرسية.

ووقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة أثناء محاولته تفادي حفرة في الطريق، واصطدم بشاحنة، حسب ما أوضح كابيرو داورا المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق فى كانو.

وذكرت المصادر المحلية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ما يرجح إمكانية ارتفاع الحصيلة.

وتكثر حوادث السير في نيجيريا، وتزداد بشاعتها، بسبب ما تقول بعض التقارير إنه « تقادم الطرق ونقص الصيانة والحمولة الزائدة للشاحنات ».

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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