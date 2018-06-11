أخبارافريقيا

مطالب بإثارة اختفاء “رشيد مصطفى” أمام القمة الأفريقية

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ يومين
0

 

طالب حزب اللقاء الديمقراطي، اليوم الاثنين، الحكومة الموريتانية بإثارة قضية المرشح السابق لرئاسة موريتانيا، رشيد مصطفى، المختفى منذ فترة بأنغولا.

ودعا حزب اللقاء المعارض، في بيان صحفي، الحكومة إلى إثارة قضية رشيد مصطفى خلال القمة الأفريقية التي ستحتضنها موريتانيا شهر يوليو المقبل.

وقال الحزب، إن الكشف عن مصير رشيد مصطفى، يجب أن يكون في مقدمة المسائل المطروحة في القمة الأفريقية، “والذي ينتظر الشعب الموريتاني من حكومة بلاده إثارتها مع الرئيس الأنغولي الجديد، أثناء وجوده في مدينة نواكشوط لحضور فعاليات هذه القمة الإفريقية”.

وأكد الحزب المعارض في موريتانيا، أن رشيد مصطفى محتجز منذ ثمان سنوات في أنغولا، مطالبا بإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وذويه، “الذين ما فتئوا يدحضون ادعاءات السلطات الأنغولية بأنه قد توفي إثر سقوط طائرة في الأدغال، مؤكدين أن لديهم أدلة حاسمة تؤكد وجوده حيا، لكنه محتجز داخل أنغولا” حسب تعبير بيان الحزب.

واختفت الطائرة التي كان يؤجرها رشيد مصطفى وهو على متنها قبل 8 أعوام في رحلة بين الكونغو وأنغولا وسط غموض كبير يلف مصير الرجل.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 7 ساعات
25

الصحة العالمية: لا نزال في حرب مع الإيبولا

منذ 10 ساعات
58

انتشال 12 جثة و41 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

منذ 17 ساعة
381

موريتانيا.. تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للقرآن الكريم

منذ 19 ساعة
568

السنغال تختتم تحضيراتها لكأس العالم بمباراة “غامضة”