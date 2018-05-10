معارضة موريتانيا: النظام يهمشنا وينفرد بالمسلسل الانتخابي

أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة رفضه لاستئثار السلطة القائمة بالمسلسل الانتخابي وتهميش المعارضة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال مسيرة شعبية أمس الأربعاء في ولاية نواكشوط الغربية في إطار التعبئة للمسيرة التي سينظمها نهاية الأسبوع.

وقال المنتدى إن النظام يسعى لفرض أجندته الأحادية من خلال تجنيد الدولة ووسائلها وسلطتها والإدارة وموظفيها ضد الفرقاء السياسيين الآخرين ،حسب بيان له.

وأكد المنتدى أن مسيرته جاءت تحت شعار “معا من أجل فرض تناوب سلمي” للتعبير عن رفض “لجنة انتخابية فاقدة للشرعية والمصداقية”.

وأوضحت المعارضة أن المسيرة تشكل كذلك” تعبيرا قويا عن تضامنهم مع سكان الريف الذين تهددهم كما تهدد مواشيهم المجاعة والعطش في تغافل تام من السلطة، وتعبيرا كذلك عن إدانة الأوضاع التي تعيشها الأغلبية الساحقة من الشعب بسبب غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام الأمن في المدن”.