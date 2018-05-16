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معارضة موريتانيا تتهم السلطات بـ « الاعتداء » على رجال أعمال

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو
رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو

 

دان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، ما قال إنه “اعتداء” من قبل الشرطة الموريتانية على منزلي رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ.

وأضاف بيان صادر عن المنتدي اليوم الأربعاء، أن الشرطة احتجزت لعدة ساعات نجل رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو؛ وزوجة محمد ولد الدباغ.

وكانت عناصر من الشرطة قد فتشت مساء الاثنين الماضي، منزلي ولد بوعماتو وولد الدباغ، قبل أن تصطحب زوجة الأخير لتخلي سبيلاها لاحقا.

ووصف بيان المنتدي ماقامت به الشرطة بأنه “خرق للقانون ولقيم وأعراف الشعب الموريتاني”، معتبرا أن “النظام يصر على المتابعة القضائية، ضد رجال الأعمال المعارضين والشيوخ والنقابيين والصحفيين، في إطار ملف مفبرك لا يستند إلى أي وقائع أو أدلة”.

وسبق أن اتهمت السلطات رجل الأعمال المقيم في الخارج بتمويل أنشطة المعارضة والسعي لزعزعة الأمن للبلاد.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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