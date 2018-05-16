دان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، ما قال إنه “اعتداء” من قبل الشرطة الموريتانية على منزلي رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ.

وأضاف بيان صادر عن المنتدي اليوم الأربعاء، أن الشرطة احتجزت لعدة ساعات نجل رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو؛ وزوجة محمد ولد الدباغ.

وكانت عناصر من الشرطة قد فتشت مساء الاثنين الماضي، منزلي ولد بوعماتو وولد الدباغ، قبل أن تصطحب زوجة الأخير لتخلي سبيلاها لاحقا.

ووصف بيان المنتدي ماقامت به الشرطة بأنه “خرق للقانون ولقيم وأعراف الشعب الموريتاني”، معتبرا أن “النظام يصر على المتابعة القضائية، ضد رجال الأعمال المعارضين والشيوخ والنقابيين والصحفيين، في إطار ملف مفبرك لا يستند إلى أي وقائع أو أدلة”.

وسبق أن اتهمت السلطات رجل الأعمال المقيم في الخارج بتمويل أنشطة المعارضة والسعي لزعزعة الأمن للبلاد.