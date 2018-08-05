موريتانيا.. الفوج الثاني من الحجاج يغادر إلى الديار المقدسة

غادر الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين نواكشوط مساء اليوم الأحد، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1439.

ويتكون هذا الفوج من خمسمائة حاج، ليبلغ بذلك عدد الحجاج الموريتانيين حتي الآن، ألف حاج، في انتظار بقية الأفواج التي تغادر تباعا خلال الأيام المقبلة.

وكان الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين قد وصل صباح اليوم الأحد إلى المدينة المنورة، في رحلة مباشرة من العاصمة نواكشوط .

وأكد وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، خلال توديعة الفوج الأول أمس السبت، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، في جميع المراحل

وأضاف الوزير أن على الحجاج أن يستشعروا كل ما هو مطلوب منهم وأن يقرؤوا الالتزامات التي بينهم وبين الوزارة التي ستفي بكافة التزاماتها اتجاههم.