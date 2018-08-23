مفاوضات “سرية” بين الرئيس الموريتاني والمالي

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الخميس بقاعة كبار الزوار بالجناح الرئاسي بمطار أم التونسي الدولي ، مباحثات على انفراد مع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، الذي بدأ اليوم زيارة مجاملة لموريتانيا تدوم يوما واحدا.

وجرى خلال المباحثات بحث العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها كما تم خلال المباحثات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و صافح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عددا من أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا وممثلي الجالية المالية .

وبدوره صافح الرئيس الموريتاني أعضاء الوفد المالي المرافق

وبعد استراحة قصيرة غادر رئيس الرئيس المالي المطار متوجها الى مقر اقامته حيث خصصت له الجالية المالية المقيمة في نواكشوط استقبالا شعبيا حارا.

وأعيد انتخاب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ، بنسبة 67.17%لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 12 من الشهر الجاري.