مقتل أربعة مدنيين فى انفجار لغم أرضي بمالي

لقي أربعة مدنيين مصرعهم ، أمس الجمعة ، بعد مرور سيارتهم فوق لغم أرضي ، غير بعيد من بلدة “كونا” ، فى مالي، و كانوا عائدين من سوق في وسط مالي .

وقال نائب محلي طلب عدم كشف هويته “بحسب حصيلة مؤقتة قتل أربعة مدنيين ،عندما مرت سيارتهم فوق لغم غير بعيد من بلدة كونا. وهناك ايضا خمسة جرحى على الاقل”.

وأفاد مصدر أمني محلي أن السيارة كانت تقل مدنيين عائدين من السوق، متهما “الإرهابيين” بالتفجير.

وأضاف “كان الركاب في طريقهم الى بلدة كونا حين انفجر لغم في سيارتهم. قتل السائق و3 ركاب ” ، مشيرا إلى أن “الحصيلة مؤقتة”.