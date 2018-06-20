مقتل جنديين من الجيش النيجري على الحدود مع الجزائر

أسفر هجوم لمسلحين مجهولين أمس الثلاثاء عن مصرع قتيلين من الجيش النيجري وجرح اثنين آخرين عند النقطة الأمنية لمدينة “أسمقا” القريبة من حدود مالي ، حسبما أفادت مصادر “صحراء ميديا” .

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم ، الذى حدث فى منطقة تقوم فيها السلطات بفرض مبالغ غير مبررة عند كل نقطة أمنية ، وهو مايزعج تجار المنطقة ، حسب مصادر محلية .

وتبعد مدينة “أسماقا” عن “آرليت” (حيث شركة أريفا لليورانيوم ) حوالي ٢٠٠ كم شمالا، وهي نقطة حدودية بين النيجر والجزائر، كما تعتبر أهم معبر للبضائع والأفراد بين الدولتين.