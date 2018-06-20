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مقتل جنديين من الجيش النيجري على الحدود مع الجزائر

لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 3 دقائق
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أسفر هجوم لمسلحين مجهولين أمس الثلاثاء عن مصرع قتيلين من الجيش النيجري وجرح اثنين آخرين عند  النقطة الأمنية لمدينة “أسمقا” القريبة من حدود مالي ، حسبما أفادت مصادر “صحراء ميديا” .
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم ، الذى حدث فى منطقة تقوم فيها السلطات بفرض مبالغ غير مبررة عند كل نقطة أمنية ، وهو مايزعج تجار المنطقة  ، حسب مصادر محلية .
وتبعد  مدينة “أسماقا”  عن “آرليت” (حيث شركة أريفا لليورانيوم )  حوالي ٢٠٠ كم شمالا، وهي نقطة حدودية بين النيجر والجزائر، كما تعتبر أهم معبر للبضائع والأفراد بين الدولتين.

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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